Euroopa parempopulistide räpane saladus rebiti päevavalgele

Põhjus peitub parempopulistide Putini-meelsuses ja Kremlis pesitseva türanni ees lipitsemises, mis on sõja taustal kõigile eriti eredalt näha ja millel võib olla Euroopa tulevikule saatuslik mõju, väitis Briti meedia.

Kõva käega paremparteid on võimul Itaalias, Ungaris ja Slovakkias, nende sõsarad kuuluvad Hollandi, Horvaatia ja Rootsi valitsuskoalitsioonidesse. Prantsusmaal, Saksamaal ja Austrias pingutavad paremparteid, et näidata rahvale, kuidas senisele poliitilisele eliidile on alternatiiv.