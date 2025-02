Ukrainas peeti kinni Venemaa heaks töötanud kõrge luureametnik

Julgeolekuteenistuse sõnul on nad dokumenteerinud kahtlustatava puhul 14 ebaseadusliku tegevuse juhtu ning algatatud on kohtuasi riigireetmise süüdistuse alusel, mille eest on maksimaalne karistus eluaegne vangistus.

«Ükskõik kui kõvasti vaenlane ka ei püüaks meie ridadesse imbuda – nad arvavad, et neil on kõikvõimalikud viiisid ja meetodid salajaseks tegutsemiseks –, see ei õnnestu. Sest me avastame nad õigeaegselt, dokumenteerime ja võtame kinni,» ütles Maliuk.