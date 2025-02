Ennekõike rahvusvahelise kaubanduse küsimustele keskenduv Poitiers avaldas mullu 7. novembril analüüsi, milles ennustas paljusid asju, mis nüüdseks on juhtunud: alates tollidest ja deporteerimistest ning lõpetades riigiametnike ulatusliku lahtilaskmise katsega. Nüüd ütleb Brüsselis töötav analüütik, et teda on üllatanud vaid tempo, millega Trump Ühendriikide teadusrahastust lammutama asus.

Te avaldasite novembris kohe pärast USA valimisi prognoosi, mis juhtuma hakkab. Kas olete sellega nüüd rahul?

Ma ei kasutaks sõna «rahul», aga siiani tundub, et panin täppi. Need prognoosid on enam-vähem see, mida nüüd näeme, nagu näiteks sümboolsed meetmed immigratsiooni vallas, mis ei tähenda tegelikult õiguslikku muutust.

Kui räägime kaubandusest, mis on minu peamine uurimisteema, siis näeme, et asjad hakkasid kohe juhtuma. Aga need on sellist tüüpi sammud, mida saab lihtsasti tagasi võtta, suuri asju lükatakse tuntavalt edasi, käib kõva lobitöö ja kauplemine Trumpi administratsiooni eri leeride vahel. Nendes asjades sai täppi pandud.

Täppi läks ka see osa, et sellenädalasel Müncheni julgeolekukonverentsil tahtnuks [Trumpi Ukraina ja Venemaa küsimuse eriesindaja] Keith Kellogg tutvustada oma Ukraina plaani, aga seda ei juhtu.

Sama kehtib Iisraeli kohta: ta tuli välja jõuliste avaldustega, aga sisuliselt pole eriti midagi muutunud.

Ainus, mis mind üllatas, oli see, kui varakult ta asus USA teadussüsteemi lammutama ja kui palju eeldatust kaugemale ta juba on läinud. Arvasin, et seda tehakse alles hiljem.

Aga et nad kasutavad ka teisi vahendeid, et igasugustelt teadusasutustelt lihtsalt raha täiesti ära võtta – ma ei eeldanud, et see läheb nii kaugele ja juhtub nii ruttu.