Trump ennustas Ukrainas relvarahu «mitte väga kauges tulevikus»

Trump lisas ühtlasi, et Ukraina, mis võitleb Venemaa sissetungi vastu, vajab mingil hetkel uusi valimisi.

Trump rääkis Valges Majas ajakirjanikega mõni tund pärast seda, kui kinnitas, et on vestelnud Venemaa liidri Vladimir Putiniga ja et nad leppisid kokku alustada viivitamatult Ukraina rahuläbirääkimisi.