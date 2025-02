«Meil ei ole veel teavet, et see oli tahtlik,» ütles Leedu riikliku julgeoleku ameti (VSD) juht Darius Jauniškis eile ajakirjanikele. «Meie roll on jälgida, hankida kogu võimalik teave ja anda sellest avalikkusele teada, et olla paremini ette valmistatud.»