Bloomberg käis välja kolm Ukraina sõja lõpetamise stsenaariumi

Eurooplastele teeb muret see, et mitte kellelgi Trumpi meeskonnast ei ole tegelikku kogemust venelastega läbirääkimistel. Samas on enamikul Putini meeskonna liikmetest kümneaastane kogemus USA ja Ukrainaga suhtlemisel ning nad õppisid seda kunsti Vene luureteenistustes.