«Me mõtisklesime oma riikide suure ajaloo üle ja kuidas me võitlesime niivõrd edukalt koos Teises maailmasõjas, meenutades, et Venemaa kaotas kümneid miljoneid inimesi ja meie kaotasime ka nii palju! Me rääkisime oma riikide tugevustest ja suurtest kasudest, mida me saame ühel päeval koos töötamisest,» ütles Trump oma ühismeediakanalis Truth Social.