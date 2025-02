«Homme on neil kohtumine Münchenis. Venemaa on seal koos meie inimestega. Ka Ukraina on muide kutsutud. Ei ole täpselt kindel, kes kõikidest riikidest sinna tulevad, aga kõrgetasemelised inimesed Venemaalt, Ukrainast ja Ameerika Ühendriikidest,» vahendab Reuters Trumpi eilseid sõnu.