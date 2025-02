Hispaania konfiskeeris 13 tonni Vene raketi- ja droonitööstusele mõeldud keelatud kemikaale

Hispaania võimud teatasid juba mullu sügisel, et avastasid katse tarnida Venemaale sanktsioonide all olevaid kemikaale, mille hulgas oli ained, mida saab kasutada keemiarelvade või närvimürkide valmistamiseks, kuid Raadio Vaba Euroopa (RFE/RL) analüüs näitas, et lastis oli ka raketi- ja droonitööstuse jaoks hädatarvilikku kraami.