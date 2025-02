Võõrustajariigi Saksamaa poolt avakõne pidanud president Frank-Walter Steinmeier alustas rõhutamisega, et tema riigile võib jääda lootma, sõltumata sellest, keda rahvas kaheksa päeva pärast toimuvatel valimistel ametisse ei hääletaks. «Saksa välis- ja julgeolekupoliitika jääb Euroopa-meelseks, transatlantiliseks ja multilateraalseks,» tõotas ta.

«Minu teine mõte on, et me kuulsime äratust selgelt ja valjusti,» jätkas ta. «24. veebruaril 2022, kui Venemaa tungis Ukrainasse.»