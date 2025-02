Euroopa riigid on kaitsekulutuste suurendamist arutanud alates Venemaa kallaletungist Ukrainale 2022. aastal. Küsimus on tõusnud taas päevakorra tippu seoses USA uue presidendi Donald Trumpi noomitustega et Euroopa peab oma kaitsesse enam panustama ega saa loota vaid Ühendriikidele.