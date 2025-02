Von der Leyen: EL on toetanud Ukrainat juba 134 miljardi euroga

«Ma usun, et koos töötades suudame tagada õiglase ja kestva rahu. Ja on palju seda, mida Euroopa on juba panustanud. Tegelikult ajaloolised summad. Üldises ja sõjalises plaanis on kogu toetus 134 miljardit eurot. See võrdub 140 miljardi dollariga,» ütles von der Leyen Müncheni julgeolekukonverentsil esinedes.