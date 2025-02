AP ajakirjanikke ei lubata ajutiselt Valge Maja Ovaalkabinetti ja Air Force One'i pardale

USA president Donald Trump rääkimas ajakirjanikele Valge Maja Ovaalkabinetis, allkirjastades 14. veebruaril üht oma täitevkorraldust. Foto on illustratiivne.

Valge Maja teatas reedel, et blokeerib määramata ajaks uudisteagentuuri Associated Press (AP) ajakirjanike pääsu Valge Maja Ovaalkabinetti ja presidendi lennuki Air Force One pardale seoses agentuuri keeldumisega nimetada Mehhiko lahte Ameerika laheks.