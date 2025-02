INTERVJUU President Alar Karis: meie digitehnoloogiad võivad aidata Palestiina arengut

Visiidi ajakava oli nii tihe, et vahetult pärast ühtki sündmust ei olnud võimalik presidendiga rääkida. Mõne hetke intervjuuks leidis ta aega alles lennujaama terminalis, vahetult enne äralendu.

Härra president, olgem ausad, Eesti on väike riik ja meist ei sõltu maailmapoliitikas kuigi palju. Pealegi on meil praegu rasked ajad ja kokkuhoiurežiim. Palun öelge, mida see visiit Eestile ja selle tavalisele elanikule annab?