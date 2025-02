Ajaleht The Washington Post ja teised kirjutasid, et ametkonna ametnikud soovivad laialdast juurdepääsu maksuameti süsteemidele, varadele ja andmebaasidele, muu hulgas ligipääsu integreeritud andmesüsteemile IDRS, millele juurdepääs on praegu äärmiselt piiratud.

«Raiskamine, pettus ja väärkasutus on olnud meie süsteemi liiga kaua sügavalt juurdunud,» teatas Valge Maja kõneisik Harrison Fields eile. «Süsteemile on vaja otsest ligipääsu, et see tuvastada ja korda teha.»