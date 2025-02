Läti julgeolek peab Valgevene sõjaga liitumist vähetõenäoliseks

Büroo jõudis oma eelmise aasta tegevust käsitlevas aruandes järeldusele, et Lukašenka režiim on stabiilne, ning see saavutatakse peamiselt repressioonide ja sõnavabaduse piiramisega. Samal ajal kasvab Valgevene sõltuvus Venemaast, nagu ka Venemaa mõju Valgevenele.