Viimased kolm nädalat on püüdnud Kreeka Amorgóse saarel töötav õpetaja Dionysia Kobaiou rahustada õpilasi, kes ikka ja jälle maavärinatest vappuva maapinna tõttu kannatavad ärevust ja stressi.

Mõned lapsed pärivad õpetajalt, kas nad peaks pugema voodi alla peitu, kui tunnevad maavärina tõuget. «See on nagu Covid-19 pandeemia ajal,» ütles Kobaiou uudisteagentuurile AFP, selgitades samas, et võrreldes 2020.–2021. aastaga tunnevad Küklaadide saarestiku lõunaosa elanikud end praegu abitumana. «[Siis] saime jääda koju ja end kaitsta, kuid nüüd – ükskõik, mis hetkel – me ei tea, mis võib juhtuda.»