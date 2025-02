Istanbulis suri jaanuari keskel võltsalkoholi tarvitamise tõttu aga nelja päeva jooksul 38 inimest ning veel 26 inimest vajas intensiivravi. Kui järgmised kolm nädalat uusi andmeid ei avaldatud ning näis, et mürgise alkoholi kolle on kontrolli alla saadud, siis 7. veebruaril teatas Anadolu, et hukkunute arv on tõusnud 70 inimeseni ning veel 21 inimest saavad haiglas ravi, neist kaheksa oli tol hetkel intensiivravis.