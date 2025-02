Rainer Saksa sõnul saab homne USA ja Venemaa kohtumine olema tõsine

Julgeolekuekspert Rainer Saks lausus ETV saates «Aktuaalne kaamera» , et eesootavad kõnelused on tõsised ning mõlemal osapoolel on soov saavutada omad eesmärgid. «Venemaa puhul on kindlasti kõige tähtsam see, et Venemaa soovib ilma igasuguse kahtluseta laiendada seda teemade ringi, mida USA käsitleb,» ütles ta.

Saks lisas, et homne kohtumine saab olema määrav selles osas, kas USA suudab hoida kõneluste keskmes Ukrainat. «See on Venemaa jaoks väga oluline, et ta saab näidata, et alustab läbirääkimisi USAga. Kuidas see edasi läheb – me ei tea – see sõltub sellest, mida USA ja Venemaa sellel esimesel kohtumisel saavutavad või räägivad,» märkis Saks.