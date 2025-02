Euroopa liidrid jäävad USA ja Venemaa rahukõneluste eel äraootavale seisukohale

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Ukraina jaoks peab kõneluste eesmärk olema õiglane ja kestev rahu. Kuigi USA ja Venemaa dialoogist on välja jäetud nii Ukraina kui ka Euroopa, rõhutas Sánchez, et just nemad tuleks kõnelustesse kaasata.