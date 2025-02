Nädalavahetusel tabas linna lumetorm ning sündmuskohal tehtud videotest on näha, kuidas lennuk maandumisel ümber paiskus ja põlema süttis, kuid päästjatel õnnestus kiiresti leegid kustutada.

Föderaaltranspordiminister Anita Anand ütles, et lennukis oli õnnetuse hetkel 80 inimest, kellest 76 reisijat ja neli meeskonnaliiget. Kokku sai viga 15 inimest, neist kolm, sealhulgas üks laps aga raskelt.

«Meie lennuk kukkus alla. See on nüüd maas tagurpidi. Enamiku inimestega näib olevat kõik korras. Me kõik hakkame ära liikuma,» kirjutas Facebookis reisija John Nelson.