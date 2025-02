USA välisministeeriumiga kaasas olev korrespondent Tom Bateman märkis BBC-le, et kahe riigi esindajad istusid üksteise vastas pika puidust laua taga. Osapooled arutasid võimaluste üle, kuidas Venemaa täiemahulist invasioonisõda Ukrainas lõpetada ning taastada kahe riigi vahelisi suhteid.

Eesti aja järgi veidi enne kella 14.30 teatas Bateman, et rohkem kui neli tundi kestnud kõnelused said läbi ja delegatsioonide liikmed väljusid Diriyahi paleest.

Venemaa: oli positiivne ja konstruktiivne dialoog

Vene delegatsiooni kuulunud riikliku otseinvesteeringute fondi tegevdirektor Kirill Dmitrijev märkis Vene väljaandele Pervõi Kanal, et tegemist oli positiivse ja konstruktiivse dialoogiga.

Delegatsiooni liige, Putini kauaaegne välisnõunik Juri Ušakov lisas, et tegemist oli väga tõsise aruteluga. «Pole paha, pole paha - on keeruline öelda, kas [Venemaa ja Ameerika Ühendriigid] jõudsid lähemale, aga seda me arutasime. Tegemist oli väga tõsise aruteluga teemade üle, mida tahtsime käsitleda,» rääkis Ušakov.