PÕGENE, VABA LAPS! Šotimaa asub vange türmist välja laskma

Järgmise pooleteise kuu jooksul pääseb vabadusse 390 vangi. Uue seaduse järgi võib vabastada neid kinnipeetavaid, kes on määratud karistusest kandnud ära 40 protsenti ning neil on karistusest järele jäänud vähem kui neli aastat, vahendas Euronews.

Kinnipidamisasutused on hädas kasvava vägivalla, jõukude ja salakaubaveoga seotud probleemidega. Eriti täbar seis on narkokaubandusega. Paljud kinnipeetavad on varem tarvitanud narkootikume ning neil on sidemeid nii vanglas sees kui ka väljaspool tegutsevate jõukudega.