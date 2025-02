Papperger arvas, et Euroopa ise on süüdi selles, et ta jäi USA presidendi Donald Trumpi algatatud Ukraina sõja lõpetamise arutamise protsessist välja.

«Kui sa ei investeeri, kui sa ei ole tugev, koheldakse sind nagu last. Viimased 30 aastat on eurooplased väga mugavalt öelnud, et olgu, kulutame protsendi [SKT-st kaitsele], see on hea,» ütles ta.