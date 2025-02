Vatikan: paavst põeb kahepoolset kopsupõletikku

Paavsti ravitakse Rooma Gemelli haiglas, kuhu Franciscus viidi reedel pärast rasket bronhiiti. Haigla sõnul on tema haiguspilt keeruline.

Paavst on paar nädalat kannatanud raske hingamispuudulikkuse all ega ole suutnud näiteks oma kõnesid ise lugeda.

Vatikan on tühistanud paavsti programmi ülejäänud nädalaks.

Paavst Franciscus on katoliku kirikut juhtinud alates 2013. aastast. Oma mälestustes kirjutas ta eelmisel aastal, et ei kaalu kõrvale astumist, sest on endiselt suhteliselt hea tervise juures.