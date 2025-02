Washington lennutab ohtlikke migrante Guantánamo laagrisse. Keda?

Kui esimene USA migrante täispakitud lennuk Guantánamo lahe ääres maandus, sõnas USA sisejulgeolekuminister Kristi Noemi, et need on halvimatest halvimad isikud. Kaitseminister Pete Hegseth kordas, et Kuubale saadetakse ohtlikud kurjategijad, kes ületasid USA piire, et külvata riigis vägivalda ja kaost.