Parlamendiliige ilmus Islandil tööle valedes pükstes

Nädala alguses lahvatas Islandil poliitiline skandaal, kui parlamendiliige Jón Gnarri suvatses ilmuda teksades tööle.

Protokolliosakond sai selle kohta kaebuse ja sekkus, millele Gnarri vastas Facebookis ilkudes, tagurlike rõivastumisnormide üle ironiseerides ja lubades ilmuda järgmisel korral kohale Obi-Wan Kenobi kostüümis.

Facebookis kirjutades ütles endine Reyjavíki linnapea ja Liberaalse Reformierakonna saadik Jón Gnarr oma järgijatele, et on alati püüdnud oma riideid valida sündmuse põhjal ning vastustab snobismi ja pretensioone riietele.

Korralikku ülikonda ja kostüüme peetakse aga Islandi parlamentaarses tavas vajalikuks, et mõjuda rahvale veenvalt ja usaldusväärselt. Ka retoorika õpetajad peavad sobivaid rõivaid veenmiseks vajalikuks elemendiks, kirjutas Iceland Review.

«Alates uue parlamendikoosseisu kogunemisest olen püüdnud hoida kena ja lugupidavat välimust,» kirjutas Gnarri. «Austan traditsioone kõrgelt ja püüan riietuda sündmustele sobivalt ning käituda hästi, kuid mulle ei meeldi snobism ja pretensioonid.»

Gnarr märkis, et on uudishimulik ja uuris ka ametlikke Alþingi etiketireegleid.

«Ainult selleks, et teada saada, et pole üldse olemas ametlikke reegleid peale korraliku riietuse nõude. Eeldatakse, et mehed kannavad pintsakuid. Olen alati sellest standardist kinni pidanud, kandes ülikonda ja lipsu,» väitis Gnarr.

Nädala alguses aga ei tulnud Jón Gnarr oma tavapärases riietusstiilis ja saabus parlamenti teksapükstes.

«Üks inimene üritas mind peatada, teatades, et teksapüksid ei ole parlamendisaalis lubatud. Tabatud, kõhklesin hetke, kuid selle asemel, et tormata koju riideid vahetama, kõndisin reipalt oma kohale ja istusin maha. Mõne aja pärast hakkasin märkama, et tegelikult ka teised parlamendisaadikud kannavad teksaseid, mis oli kergendus,» lisas Gnarr.

Hiljem istungil sai Jón sõnumi oma partei fraktsioonijuhilt ja seal seisis, et üks parlamendiliige, kelle nime ei nimetata, kaebas tema riietuse valiku üle.

«See on sisuka ja tulemusliku arutelu tase, mida me mõnikord parlamendis peame. Võib-olla peaksin ühel päeval osalema oma Obi-Wan Kenobi kostüümis? See on väga korralik, stiilne ja isegi Islandil käsitsi valmistatud,» kirjutas Gnarr seejärel sotsiaalmeedias.

Ta ütles lõpetuseks, et tema riietuse valik ei mõjutanud tema võimet oma kohustusi täita.

Nüüd oodatakse Islandil huviga, kas Gnarr tõesti söendabki end Obi-Wan Kenobiks maskeerida ja sel viisil istungisaalis käiva retoorilise väitluse kinni panna.