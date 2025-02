Läti suurendab veelgi kaitsekulusid

Valitsuse kinniselt istungilt meedia ette astunud Siliņa kinnitas, et Läti võtab kohustuse järgmisel aastal kulutada kaitsele neli protsenti ja pikaajalise kohustusena liikuda sellele järgnevatel aastatel viie protsendi suunas SKTst, vahendas LSM.

Kaitseminister märkis, et kaitse-eelarve jagamisel pannakse põhirõhk õhutõrjele, rannakaitsele, laskemoona toomisele ja droonitehnoloogia arendamisele.

Peaminister tõdes, et kaitsele eraldatava eelarve kasvuks vajaliku raha leidmiseks vaadatakse üle kõigi teiste ministeeriumide, nagu ka kaitseministeeriumi enda eelarve.

«Ministeeriumid peavad üle vaatama oma võimalused ja selle, kuidas praegu raha kulutatakse. Näen vajadust, et kaitseministeerium teeks tihedat koostööd sisejulgeoleku valdkonna asutustega [siseministeeriumi alluvuses olevad asutused, nagu piirivalve ja riigipolitsei]. Peame võimalusel neid kahte valdkonda tsentraliseerima, et saaksime olemasolevaid vahendeid tõhusamalt kasutada,» lausus Siliņa.

Viimasel kümnendil on kaitsekulutused teinud Lätis kiire spurdi. Viimaste uuringute kohaselt on Läti praegu üks neljast suurimast riigikaitsele kulutavast riigist NATOs, kellest eespool on vaid Poola, USA ja Eesti. Üle kolme protsendi SKTst kulutab kaitsele NATO riikidest veel ka Kreeka, kirjutas LSM.