ÜLEVAADE Kes on läbirääkimistel osalenud Kirill Dmitrijev ja mida Kreml USA-lt tegelikult tahab?

See, et Witkoffi roll USA presidendi Donald Trumpi Lähis-Ida eriesindajana ulatub ametinimetusest palju kaugemale, ilmnes pisut rohkem kui nädal tagasi, mil tema Moskva-visiidi tulemusena andis Venemaa vabaks ameeriklasest vangi Marc Fogeli. Witkoff on kinnisvaramiljardär ja Trumpi golfisõber.