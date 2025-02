Austraalia julgeolekukeskkond on hakanud halvenema, ütles luurejuht Mike Burgess kõnes, mis tõi päevavalgele mõningad agentuuri vaated riiki ähvardavatele ohtudele.

Burgess hoiatas, et endiselt on ohuks terrorism, kuid terroristid tegutsevad suurema tõenäosusega üksi ja on teismeeas.