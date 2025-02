INTERVJUU Ukraina teoloog ja filosoof: kriisis otsitakse lootust

Eesti inimõiguste aastakonverentsil osalenud Bila õpetab Ukrainas noortele preestritele filosoofiat, räägitakse headusest, kuigi Lvivi sõjakalmistu haudades on ka lahingutes surma saanud Ukraina Katoliku Ülikooli tudengid.

See on tüüpiline Ukraina nimi, mis levinud rohkem Lääne-Ukrainas. Bila tuleb sõnast «valge». Orõsja on tuletatud Kreeka nimedest Irina või Irene, mis tähendab rahu.