Nii Leedu valitsus kui ka sõjavägi kinnitasid, et vajaduse taga kaitsekulutusi tõsta pole Vene sõjaväe vahetu oht, vaid pigem hulk keskmise tasemega ohte, mis on tõenäoliselt seotud Vene vägede taastamisega siis, kui sõda Ukrainas on lõpule jõudnud. Leedu otsustajad on peaaegu ühel meelel, et ümberkorraldatud ja -relvastatud ning kättemaksu ihkav Venemaa on Balti riikidele järgnevate aastate jooksul ohtlik.