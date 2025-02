MAA-ALUNE KOOLIRÕÕM Punkerkoolid päästavad Ukraina sõjapõlvkonna laste haridust ja suhtlemisoskust

Nagu sajad tuhanded lapsed riigis, on Sofia olnud sunnitud koolitööd tegema distantsilt juba mitu aastat – alguses koroonaviiruse pandeemia tõttu ja siis Venemaa sissetungi järel õhurünnakute ohust tulenevalt. Ukraina valitsus on näinud Sofia ja teiste laste klassiruumi tagasitoomise nimel vaeva, sest pärast kolm aastat kestnud sõda üha süveneb mure, et nende haridus kannatab distantsõppe tõttu.