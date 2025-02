Kaks nädalat pärast Rootsis Örebros kümne inimese elu nõudnud koolitulistamist on politsei teinud kindlaks, et veretöö toime pannud Rickard Andersson tegi kokku 70 lasku, kuid seni on korrakaitsjad teadmatuses, mis toimus umbes kolme tunni jooksul alates sellest, kui mees õppeasutuse lähikonda saabus, kuni tule avamiseni.