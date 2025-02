Venemaa on Saksamaa pühapäeval toimuvate erakorraliste valimiste mõjutamiseks lasknud käiku desinformatsioonikampaania, mis on võtnud sihikule Ukrainat toetavate Saksa parteide juhtkandidaadid ning levitavad ka üldiselt Ukraina vastaseid narratiive. Saksa uuriva ajakirjanduse väljaanne Correctiv uuris koosväljaande Newsguard ja uurimisprojekti Gnida-ga seda, kuidas Venemaa üritab Saksa valimisi mõjutada. Uurimises osalenud Correctivi ajakirjanik Alexej Hock ütles Postimehele, et Saksamaa vastu on käimas kaks operatsiooni – Doppelgänger, mis on kestnud juba kaks aastat ja Storm-1516, mis keskendus varasemalt USA valimiskampaaniale. «Me avastasime, et alates hetkest, mil sai selgeks, et Saksamaal toimuvad ennetähtaegsed sai muutus selle kampaania fookuseks täielikult Saksamaa ja me leidsime võrgustiku, kus oli enam kui 100 veebisaiti, mis oleks nagu väidetavalt uudiste veebilehed,» kirjeldas Hock.