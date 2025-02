Rootsi võimud teatasid järjekordsest kaablirikkumisest Läänemerel

Rootsi prokuratuur on algatanud eeluurimise Gotlandi lähistel katkenud kaabli asjus, märkis riigi rannikuvalve pressiteenistus uudisteagentuurile TT.

Samas märkis rannikuvalve, et ei ole teada, millal võis kaabel puruneda. Ametivõimud said juhtumist teada eile.​

«Väidetavalt on katkenud Soome ja Saksamaa vaheline kaabel Rootsi majandustsoonis Gotlandi lähedal. Meie laev on teel sündmuskohale, et uurimisel aidata,» märkis rannikuvalve pressiteenistus SVT-le.