Kiiev lükkas Washingtoni pahameeleks tagasi USA presidendi Donald Trumpi meeskonna esimese katse Ukraina maavarade kasutamises kokku leppia, öeldes, et leping ei sisaldanud julgeolekutagatisi.

Sestpeale näivad Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi vaenujalal olevat. Trump on süüdistanud Ukrainat Venemaa sissetungis ja väitnud, et Zelenskõi toetus ukrainlaste seas on alla nelja protsendi.