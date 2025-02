AASIA VAADE Trump lükkas Euroopa ukse Pekingi jaoks valla

Hiina mõistmiseks on oluline kuulata seda, mida Peking ütleb, eriti pärast Münchenis toimunud poliitilist maavärinat. Hiina välisministri Wang Yi kõne seal samas Saksamaal peetud julgeolekukonverentsil oli juba iseenesest teravas kontrastis Vance’i sõnavõtuga. Lausa sedavõrd, et mõne aasta eest võinuks kuulajad segadusse sattuda ning arvata, et kaks poliitikut lugesid ette teineteise kõned.