Üks paavst Franciscust ravinud arstidest ütles reedel, et 88-aastane, kellel on kopsupõletik, pole ohtlikust olukorrast veel väljas ja tõenäoliselt viibib paavst haiglas veel vähemalt terve järgmise nädala, vahendas uudisteagentuur AFP.

Professor Sergio Alfieri märkis tänasel pressikonverentsil, et paavsti seisund on küll veidi parem ja andis sealjuures mõista, et tema hingamine ei ole sõltuvuses ühestki meditsiiniseadmest. Alfieri märkis ka, et Franciscus viskab haiglas palju nalja.