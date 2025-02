Amazonase linnas kuulutati hiiglaslike karstilehtrite tõttu välja eriolukord

Maa vajumine on hävitanud 55 000 elanikuga linnas juba mitu elamut ja kardetakse, et protsessi jätkudes võib maa alla kaduda veel mitusada hoonet, vahendab The Guardian.

«Otse meie ees valitseb oht ja keegi ei tea, kuhu meie all auk tekib,» ütles 65-aastane linnaelanik Antonia dos Anjos The Guardianile. 22 aastat Buriticupus elanud naine kardab, et uute karstilehtrite tekkimine on vaid lühikese aja küsimus.