Trumpi meeskond loodab lõpetada sõja Ukrainas juba järgmisel nädalal

«President, tema meeskond, on väga keskendunud läbirääkimistega jätkamisele selle sõja mõlema osapoolega, et konflikt lõpetada, ja president on väga kindel, et me saame selle sellel nädalal tehtud,» ütles Leavitt eile pärast konservatiivide konverentsi, kus Trump pika kõnega esines.