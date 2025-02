Droonisõja tingimustes, kus ööpäevaringselt luuravad ja ründavad rindejoonel õhudroonid, on haavatute evakueerimine muutunud väga keeruliseks. «Kuldne tund» on ära unustatud – võimatu on haavatut tunni ajaga eesliinilt stabiliseerimispuntki toimetada. Reaalsuses võib see võtta päevi. See kasvatab hukkunute arvu, üha rohkem sõdureid sureb haavadesse, sest nad ei jõua arstideni. Ukraina sõjaväelased rõhutavad, et haavatute evakueerimise meetodid ja põhimõtted tuleb ümber hinnata. Võtta näiteks appi maismaadroonid.