Merz: Euroopa peab saavutama kaitsepoliitikas sõltumatuse USA-st

«Minu jaoks on absoluutseks prioriteediks Euroopa võimalikult kiire tugevdamine, et samm-sammult saaksime kaitseküsimustes tõesti iseseisvuse Ühendriikidest,» ütles Merz.

«Pärast Donald Trumpi avaldusi eelmisel nädalal on selge, et ameeriklased... on Euroopa saatuse suhtes suures osas ükskõiksed,» sõnas Merz.