Põhjala ja Balti välisministrid: Ukraina toetus vajab uut hoogu

«Üheskoos on Põhjala ja Balti riigid Ameerika Ühendriikide järel maailma suurimad Ukrainale sõjalise abi andjad. Oleme uhked, et seisame täielikult ja kindlalt Euroopa vabadust ja julgeoleku kaitsvate ukrainlaste seljataga. Ent kuidas on see nii, et kaheksa väikest Põhja Euroopas asuvat riiki omavad Ukraina toetamisel juhtrolli?» kirjutavad välisministrid.