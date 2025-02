USA eriesindaja: Ukraina konflikti provotseeriti ja mitte tingimata venelaste poolt

«Seda sõda poleks tarvitsenud puhkeda. See provotseeriti. See ei tähenda tingimata, et selle provotseerisid venelased,» ütles Witkoff eile usutluses CNN-ile. «Tollal räägiti palju Ukraina ühinemisest NATO-ga. Seda poleks olnud tarvis. Sisuliselt sai sellest venelastele oht.»