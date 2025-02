POSTIMEES SAKSAMAAL Professor: äärmused tugevnesid ja AfDst on saanud Ida-Saksamaal rahvapartei

Eilsetel valimistel parandas Kristlike Demokraatide Liit CDU/CSU esialgsete tulemuste kohaselt oma valimistulemust 4,4 protsendi võrra ja võitis valimised 28,5 protsendiga. Võitjale järgneb 20,8 protsendi häältega parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis suurendas oma toetust 10,4 protsendipunkti võrra, Saksa ajaloo halvima tulemuse teinud sotsiaaldemokraadid (SPD) 16,4 protsendiga (–9,3), Rohelised 11,6 protsendiga (–3,1) ja Vasakpartei 8,8 protsendiga (+3,9). Vasakpopulistlik ja natsionalistlik Sahra Wagenknechti Liit (BSW) jäi väga napilt, 4,97 protsendiga viieprotsendise valimiskümnise alla ja Bundestagi koos Vabade Demokraatidega (FDP), kes said 4,3 protsenti häältest, ei pääse.

CDU on 630 liikmelises Bundestagis esindatud 208-, AfD 152-, SPD 120-, Rohelised 85-, Vasakpartei 64- ja rahvusvähemuse partei Lõunaschleswigi valijaühendus 1 kohaga. Seega on CDU jaoks võimalikeks koalitsioonipartneriteks jäänud vaid SPD. Tehniliselt ka AfD, kuid nendega on Merz koostöö välistanud.