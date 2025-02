Läti jõuab 2028. aastaks viieprotsendise kaitserahastuseni

Küsimusele, kas maksutulu suurendamiseks on plaanis tõsta makse, vastas Ašeradens, et seda küsimust praegu ei kaaluta.

«See on viimane marginaal, mida me näeme,» ütles minister ja lisas, et küsimus vaadatakse üle, kui eesmärki ei täideta või kui on vajadus kaitse rahastamist varem suurendada.