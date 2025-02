Prantsusmaa tuumakilp võib laieneda üle Euroopa

Prantsuse ametnik ütles väljaandele The Telegraph, et tuumalõhkepäid kandvate hävitajate saatmine annaks sõnumi Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile. Diplomaadid Berliinis arvavad aga, et see survestaks ka Ühendkuningriigi peaministrit Keir Starmerit tegema sama.