KIIRE SURM Arvatavasti nahkhiiretega seotud tundmatu taud on tapnud Kongos kümneid inimesi

Regionaalse jälgimiskeskusena tegutseva Bikoro haigla meditsiinidirektori Serge Ngalebato sõnul saabub suuremal osal juhtudest surm 48 tunni jooksul pärast sümptomite ilmnemist. «Just see on väga muret tekitav,» ütles ta uudisteagentuurile AP. Tõbi läks Kongo DVs esmalt levima 21. jaanuaril ning kokku on tuvastatud 419 haigusjuhtumit ja surnud on 53 inimest.