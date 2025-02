Ukraina valitsus on sunnitud Ameerika Ühendriikidega alla kirjutama orjastavate tingimustega maavarasid puudutava lepingu, et säilitada ameeriklaste sõjaline abi, ilma milleta Ukraina relvajõud ei pea vastu rindel ega tagalas.

(Artikkel on kirjutatud enne Financial Timesi tänaõhtust teadet, et Ukraina ja Ameerika Ühendriigid jõudsid maavaraleppe tingimustes kokkuleppele – toim.)